5 فوائد عند مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل: إن حكومة المملكة وضعت تشريعات ولوائح نتج منها 5 فوائد.





5 فوائد عند مراقبة السلامة والصحة المهنية







وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: وضعنا تشريعات ولوائح نتج منها 5 فوائدpic.twitter.com/dHIckarMAB #الإخبارية فيديو | كيف نعزز مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء؟..وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: وضعنا تشريعات ولوائح نتج منها 5 فوائد #مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية May 5, 2024

وخلال جلسة بعنوان "مستقبل الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني"، أكد أنه تم تعزيز مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء من خلال وضع أطر بالتعاون مع الجهات المعنية.وبين أنه تم استقطاب أفضل الممارسات الدولية والتي نتج عنها أكثر من خمس فوائد، عند مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، وهي:1 – إلزامية توفير التدريب والتوعية للعاملين.2 – تشجيع ثقافة السلامة والصحة المهنية.3 – ترسيخ مبادئ الرقابة والتفتيش الدورية للمواقع والمشروعات للتأكد من تطبق معايير السلامة.4 – تعزيز ثقافة الابتكار لدى العاملين للتطوير.5 – وضع التشريعات واللوائح من خلال أطر المجلس والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.