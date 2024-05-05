الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 فوائد عند مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء

555665
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل: إن حكومة المملكة وضعت تشريعات ولوائح نتج منها 5 فوائد.

5 فوائد عند مراقبة السلامة والصحة المهنيةاضافة اعلان

وخلال جلسة بعنوان "مستقبل الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني"،  أكد أنه تم تعزيز مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء من خلال وضع أطر بالتعاون مع الجهات المعنية.


وبين أنه تم استقطاب أفضل الممارسات الدولية والتي نتج عنها أكثر من خمس فوائد، عند مراقبة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، وهي:
1 – إلزامية توفير التدريب والتوعية للعاملين.
2 – تشجيع ثقافة السلامة والصحة المهنية.
3 – ترسيخ مبادئ الرقابة والتفتيش الدورية للمواقع والمشروعات للتأكد من تطبق معايير السلامة.
4 – تعزيز ثقافة الابتكار لدى العاملين للتطوير.
5 – وضع التشريعات واللوائح من خلال أطر المجلس والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضا

بسبب التقويم المدرسي.. إدارات التعليم تتراجع عن "تدوير" المديرين

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب المجمعات التجارية

شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)

عاجل.. 4 أيام على صرف دفعة مايو من حساب المواطن

شهر على بداية إجراء الاختبارات النهائية بمدارس المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ماجد الحقيل الشؤن البلدية 10:24 م الجمعة، 26 أبريل 2024

توقيع اتفاقيات لإنشاء آلاف الوحدات السكنية بين المملكة والصين في هذا التوقيت

وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية 8:18 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

بقيمة مليار ريال.. وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية تطوير وإنشاء 589 وحدة سكنية في ضاحية الفرسان