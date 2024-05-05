أمطار الرياض.. تقلبات جوية والسيول تفرق الأحياء وتغطي أرصفة الشوارع (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وأغرقت شوارع وأحياء محافظة الأفلاج، وارتفعت فوق أرصفة الطرق نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على منطقة الرياض.



#الافلاج

السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ

4 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/67jK21UR06 🔴 السيول من فوق الأرصفة في شوارع #ليلى السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ4 مايو 2024م May 4, 2024

سيول قوية مع أمطار غزيرة بالأفلاج





عاصفة أمطار غزيرة قرب هجرة العبدان غرب ليلى

السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ

4 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/KbKvrU0YMY 🔴 متداولعاصفة أمطار غزيرة قرب هجرة العبدان غرب ليلى #الافلاج السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ4 مايو 2024م May 4, 2024

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأفلاج ومحافظات الرياض لسيول جارفة وأمطار غزيرة مع تقلبات جوية ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.