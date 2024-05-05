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أمطار الرياض.. تقلبات جوية والسيول تفرق الأحياء وتغطي أرصفة الشوارع (فيديو)

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سيول الأفلاج
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وأغرقت شوارع وأحياء محافظة الأفلاج، وارتفعت فوق أرصفة الطرق نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على منطقة الرياض.اضافة اعلان


سيول قوية مع أمطار غزيرة بالأفلاج

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأفلاج ومحافظات الرياض لسيول جارفة وأمطار غزيرة مع تقلبات جوية ورياح نشطة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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