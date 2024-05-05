أمطار الرياض.. تقلبات جوية والسيول تفرق الأحياء وتغطي أرصفة الشوارع (فيديو)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول القوية وأغرقت شوارع وأحياء محافظة الأفلاج، وارتفعت فوق أرصفة الطرق نتيجة
غزارة الأمطار المتساقطة على منطقة الرياض.
🔴 السيول من فوق الأرصفة في شوارع #ليلى #الافلاج— طقس (@tqqs) May 4, 2024
السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ
4 مايو 2024م
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سيول
قوية مع أمطار غزيرة بالأفلاجوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأفلاج ومحافظات
الرياض لسيول جارفة وأمطار غزيرة مع تقلبات جوية ورياح نشطة.
🔴 متداول— طقس (@tqqs) May 4, 2024
عاصفة أمطار غزيرة قرب هجرة العبدان غرب ليلى #الافلاج
السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ
4 مايو 2024م
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