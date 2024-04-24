عاجل.. أهم 10.. فحوصات طبية روتينية لخادم الحرمين وصدور موافقة كريمة والإطاحة بمتحرش مكة

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بيان عاجل من النيابة العامة.. إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود



عاجل.. "إيجار" يكشف مصير عقد الإيجار بعد انتقال ملكية الشقة إلى آخر



بيان عاجل من الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني



عاجل.. الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات



بشرى لأهالي الشرقية.. إطلاق مشروع "الدانة" لاستيعاب 10 آلاف ساكن



عاجل وبالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445



بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟



شرطة مكة تضبط مواطن تحرش بآخر



عاجل.. الديوان الملكي: خادم الحرمين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية



صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء

