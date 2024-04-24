عاجل.. أهم 10.. فحوصات طبية روتينية لخادم الحرمين وصدور موافقة كريمة والإطاحة بمتحرش مكة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء:
بيان عاجل من
النيابة العامة.. إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود.. المزيد هنا
عاجل..
"إيجار" يكشف مصير عقد الإيجار بعد انتقال ملكية الشقة إلى آخر
أعلنت منصة "إيجار"، استمرار سريان عقد الإيجار حتى ما بعد انتقال الملكية إلى مالك آخر.. المزيد هنا
بيان عاجل من
الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية.. المزيد هنا
عاجل.. الديوان
الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية
لبضع ساعاتصدر عن الديوان
الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي ".. المزيد هنا
بشرى لأهالي
الشرقية.. إطلاق مشروع "الدانة" لاستيعاب 10 آلاف ساكن
أعلنت مجموعة روشن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع "الدانة"، سادس مجتمعاتها العصرية المتكاملة في المملكة، وثاني مجتمع لها في المنطقة الشرقية والأول في الظهران.. المزيد هنا
عاجل
وبالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445
تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.. المزيد هنا
بعد البدء
بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟
دخل قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة "شنجن" لمواطني المملكة والبحرين وسلطنة عمان لمدة خمس سنوات.. المزيد هنا
شرطة مكة تضبط مواطن تحرش بآخر
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.. المزيد هنا
عاجل.. الديوان الملكي: خادم الحرمين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي .. المزيد هنا
صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع ومتبرعة.. المزيد هنا