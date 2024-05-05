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تحذير من جامعة نجران للطلاب: انتبهوا لهذا الأمر اليوم

جامعة نجران 1
جامعة نجران
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دعا المتحدث الرسمي لجامعة نجران، الدكتور شادي باداود، الطلاب إلى توخي الحذر أثناء القدوم إلى مرافق الجامعة بشرورة، في ظل التحذير من حالة الطقس اليوم الأحد.اضافة اعلان
وقال المتحدث عبر حساب الجامعة في منصة "إكس": "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية؛ فإن الجامعة تدعو طلبتها في محافظة شرورة إلى أخذ الحيطة والحذر، وسلك الطرق الآمنة عند قدومهم لمرافق فرع الجامعة بشرورة".
وأوضح أن "الجامعة ستراعي ظروف من تحتّم أمور السلامة تعذّر حضورهِ يوم الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ عند نقاش أعذارهم في اللجان الطلابية".


تعليق الدراسة بمدارس محافظة شرورة

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شرورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمدارس التابعة لها، على إثر تحذير المركز الوطني للأرصاد بشـأن حالة الطقس.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأحد ٢٦ / ١٠/ ١٤٤٥هـ لتكون "عن بُعد" عبر  منصة مدرستي، لجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها".

 

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