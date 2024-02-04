أهمها ارتفاع الفائدة.. أسباب تراجع التمويل السكني من البنوك للأفراد بـ 51%

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شهد قطاع التمويل السكني المقدم من البنوك للأفراد في المملكة، تراجعًا ملحوظًا
خلال العامين الماضيين حيث سجل نسبة 51% بالمقارنة بعام 2021.
تراجع التمويل السكني الممنوح من البنوك للأفراد 51%وسجل حجم التمويل السكني الممنوح للأفراد من البنوك في عام 2021 مبلغ 152 مليار
ريال، وفقًا لـ "الرياض".
وتنحصر أسباب التراجع الكبير في حجم التمويل السكني للأفراد في ارتفاع سعر الفائدة، وتعديل مصفوفة الدعم السكني التي أصبحت تمنح المواطن الراغب في شراء سكن مبلغًا غير مسترد من 100 إلى 150 ألف ريال حسب الدخل.
ارتفاع أسعار الفائدة سبب رئيس في تراجع التمويل السكنيوكان الصندوق العقاري في السابق يتحمل قيمة الفوائد عن الـ500 ألف ريال
ويتحمل المواطن فوائد القرض إذا زاد عن هذا المبلغ وبأسعار الفائدة المنخفضة في
عام 2021 .
وتبلغ قيمة الفوائد التي كان يتحملها المقترض 250 ألف ريال لقيمة قرض بمليون ريال لمدة 25 سنة، أما الآن فإن قيمة الفوائد التي يتحملها المقترض تتجاوز قيمة القرض على متوسط سعر فائدة القروض العقارية التي تقدمها البنوك.
ارتفاع قيمة التمويل السكني إلى 779 في نهاية 2022ويعد ارتفاع قيمة الفائدة سبب رئيس لعزوف المواطنين عن الحصول على القروض
السكنية، ناهيك عن التضخم في أسعار المساكن.
وارتفعت قيمة التمويل السكني من 582 ألف ريال في عام 2019 إلى أكثر من 779 ألف ريال في نهاية عام 2022 بنسبة نمو تجاوزت 31 % كمتوسط عام.
تراجع متوسط التمويل السكني إلى 752 في 2023وتراجع متوسط قيمة التمويل السكني خلال عام 2023 إلى 756 ألف ريال بنسبة
تراجع 2 % وهذا التراجع سببه ضعف الطلب على شراء الوحدات السكنية مما دفع المطورون
العقاريون إلى عمل خصومات لجذب المشترين.
وتراجع أيضا متوسط قيمة عقد التمويل السكني خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 حيث انخفض متوسط قيمة التمويل بأكثر من 9 % في شهر ديسمبر مقارنة مع أغسطس.
ويتوقع أن يحدث مزيداً من التراجع في أسعار بيع الوحدات السكنية وقد تتحسن المبيعات إذا كان الخصم المقدم يوازي تكلفة التمويل الذي ارتفع بسبب أسعار الفائدة.
تراجع تكاليف الوحدات السكنية في الوطنية للإسكانوتراجعت تكاليف الوحدات السكنية التي تقدمها الشركة الوطنية للإسكان مع ضخ
المزيد من الوحدات السكنية وتطبيق نسبة تمويل مخفضة على مشاريعها، لتصل نسبة
التمويل إلى 2.59 % .ويتوقع ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر
من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن.
إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عاليةوتسعى الشركة أيضاً إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد
إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات
سكنية وفق معايير عالمية.
وتحرص على أن يصل المعروض إلى 600 ألف وحدة سكنية بنهاية 2030 من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 %.