الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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436 مروحة رذاذ لوقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي

ساحة المسجد النبوي
ساحة المسجد النبوي
أ أ
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تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي.
وقالت إنه تم تخصيص 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء ووقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي. اضافة اعلان


أكبر مشروع تكييف في العالم

ومن منطلق حرص المملكة على خدمة قاصدي المسجد النبوي والزوار والعمل على راحتهم، تم العمل على إنشاء أكبر مشروع تكييف في العالم يدار بأحدث الأنظمة العالمية لتبريد الهواء داخل المسجد النبوي لينعم المصلي والزائر بالراحة والسكينة.
وتم إنشاء المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي التي تقع على بعد 7 كيلومترات تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع،
وتضم أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم، ويوجد بها 6 مبردات، سعة المبرد الواحد منها 3400 طن وتصل درجة تبريد الماء لخمس درجات مئوية.
وتستخدم أحدث الطرق والتقنيات لتوزيع المياه الواردة من المحطة بشكل دقيق ومتناسق وآلي لتصل إلى 151‏ وحدة لمعالجة الهواء وتوزيعه وتبريده.
ويتم تبريد المسجد بالهواء المدفوع عن طريق الأنابيب المتصلة بأعمدة المسجد النبوي، ثم تستكمل دورة تبريد المياه بعودتها عن طريق أنابيب معزولة لتصل إلى المحطة المركزية لتكتمل عملية التبريد.

منظومة التكييف داخل المسجد النبوي

وتعمل منظومة التكييف داخل المسجد النبوي بكفاءة عالية ويتم ضبط درجة التبريد في المسجد النبوي بناءً على درجات الحرارة للمحافظة على درجة حرارة متوازنة، إضافةً إلى تجديد الهواء داخل المسجد النبوي من خلال فتح وإغلاق القباب في أوقات معينة.
كما تعمل مراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي على تلطيف الأجواء وتخفيف الحرارة على المصلين، حيث يوجد في الساحات 436 مروحة رذاذ، وتخضع شبكة الرذاذ المركزية للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه فيها وخلوها من البكتيريا والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد النبوي.


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