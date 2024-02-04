بعد 15 يوما.. فيديو لأحدث عمليات البحث عن مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

أ أ

وثق مقطع فيديو جديد انتشر على منصة "إكس" انضمام فرقة جديدة لفرق الغواصين، لأجل البحث عن المفقود "حميد الظاهري".



وكان المفقود "حميد الظاهري" قد اختفى قبل 15 يوماً أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة. اضافة اعلان





أحدث فيديو للبحث عن مفقود بحر مستورة:



مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري" :



ويظهر مقطع الفيديو، تواجد فرق البحث والإنقاذ وقيامهم بالتجهيز للنزول إلى مياه البحر، للبحث عن المفقود، وذلك منذ شروق الشمس وحتى غروبها.وبالرغم من انضمام فريق جديد للغواصين، لأجل البحث عن المفقود، ولكن لم تسفر أعمال البحث الشاقة حتى الآن.وكان أهل المفقود قد طلبوا من الغواصين استمرار البحث، والذهاب إلى منطقة الشاقة بالقرب من أبو نواجل أملا في العثور عليه.من جهتهم استجاب الغواصون لطلب أهل المفقود، ووافقوا على العودة الأسبوع القادم لمواصلة البحث عن المفقود.وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، عملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد في بحر مستورة.وبحسب ما تم تداوله حينها ، فقد استمر البحث عن مفقود بحر مستورة المواطن الستيني " حميد الظاهري" الذي اختفى قبل 15 يوما أثناء رحلة صيد.وتظهر الفرق التطوعية وفرق الإنقاذ والغواصون، وهم يواصلون البحث عن المفقود في أعماق البحر.يذكر أن الظاهري يهوى ممارسة صيد السمك منذ القدم وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، لكن هذه المرة فقد ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.أيضا أكد في وقت سابق الكابتن بندر فريد خشيم مساعد المدرب الذي يعد ضمن فريق الإنقاذ، أن سبب صعوبة البحث نتيجة اتساع مساحة المكان الذي فقد به المواطن، إضافة إلى كثرة الكهوف في الموقع، إذ جعلت عمليات البحث صعبة.بينما أفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد، 65 عاماً، أنه ذهب في رحلة صيد نهاية الأسبوع في يوم الجمعة في منطقة الفواهة في مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.