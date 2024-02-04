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أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، إذ قصرت خدمة التوثيق عبر منصة «قوى» فقط. اضافة اعلان





التأمينات تلغي توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص



نقل ملكية ملف المنشأة "آليًا" إلى المالك الجديد



نقل التزامات المنشأة إلى المالك الجديد



رفع طلب إضافة مدير للمجموعة من "الموارد البشرية"



وكان في السابق يتم تسجيل الموظف في التأمينات ثم يصله رابط توثيق العقد إليه للموافقة على مضمون العقد أو رفضه، فيما تتم العملية بشكل كامل عبر منصة "قوى"، وفقًا لـ "عكاظ".وألغت منصة "قوى" هي الأخرى خدمة تحويل ملف المنشأة إلى (تحت الإجراء)، والتي كانت تختص سابقًا بالمنشآت أثناء نقل الملكية، أو عند التحول من مؤسسة إلى شركة أو العكس.وتسمح التعديلات الجديدة للمنصة بنقل ملكية ملف المنشأة (آليًا) إلى المالك الجديد عند نقل ملكية السجل التجاري، أو عند تحويل الشركة إلى مؤسسة والعكس.وكانت الإجراءات السابقة التي تختص بتحويل المنشأة إلى (تحت الإجراء) لنقل ملكيتها أو تعديل حالتها، تتطلب مراجعة بعض الفروع بموعد وإحضار المتطلبات لتمكين عملية النقل.وشملت التعديلات الجديدة، أنه في حال وجود رخص عمل منتهية أو التزامات على المنشأة، فإنها ستنتقل إلى المالك الجديد.وجاء في التعديلات إنه إذا لم تظهر المنشأة لدى المالك الجديد، فيجب رفع طلب إضافة مدير للمجموعة من وزارة الموارد البشرية، وسيتم إيقاف ظهور المنشأة في منصة «قوى» لدى المدير السابق للمنشأة عند نقل الملكية.وأقرت التعديلات الجديدة أنه في حال رغبة المنشأة إعادة المدير السابق نفسه فيجب إضافته مرة أخرى.