دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)

أ أ



كشف النقاب للمرة الأوى عن الطائرة من دون طيار "سموم"، في نسخة معرض الدفاع العالمي في عام 2022، كأول طائرة استراتيجية من نوعها يجري تصميمها وتطويرها وتصنيعها داخل المملكة. اضافة اعلان





طائرة سموم



إمكانات هائلة للطائرة سموم







رئيس مجلس إدارة إنترا للتقنيات سلمان الشثري لـ pic.twitter.com/BsJyezJB94 #النشرة_الأولى فيديو | طائرة "سموم" إحدى الصناعات السعودية بدون طيار..رئيس مجلس إدارة إنترا للتقنيات سلمان الشثري لـ #الإخبارية : تم الانتهاء من التطوير الكامل لمنظومة طائرة "سموم" والبدء في مراحل التجارب #معرض_الدفاع_العالمي February 4, 2024

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنترا للتقنيات، سلمان الشثري لفضائية "#الإخبارية": "تم الانتهاء من التطوير الكامل لمنظومة طائرة "سموم" والبدء في مراحل التجارب".وأوضح أن الطائرات عرضت للمرة الأولى في معرض الدفاع نسخة 2022، بحضور ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان.وأشار إلى أنها كانت عبارة عن نموذج يتم عرضها للمرة الأولى للجمهور، لكن الآن تم الانتهاء من تطوير منظومة "سموم"، والبدء في مرحلة التجارب.وأضاف أن الطائرة التي من المقرر أن تدخل الخدمة في نهاية عام 2025 باتت مطلوبة إقليميًا ودوليًا.وذكر مجلس إدارة شركة إنترا، أن الطائرة تستطيع التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، ويمكن أن تحمل قدرًا كافيًا من الأسلحة، فضلاً عن أنها تتمتع بأنظمة الرداد وخدمة الاستطلاع البصري.وتقول الشركة المطورة للطائرة، إنها تتمتع بقدرات عالية، تمكنها من أداء مهمات استطلاعية تصل إلى 50 ساعة طيران.ويمكن للطائرة التواصل مع الأقمار الصناعية، كما تحمل 11 صاروخ موجهًا بالليزر..