تبدأ الأربعاء.. خبراء الطقس يحذرون من رياح الصبا على هذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد من فوراق حرارية تدفع رياح الصبا نحو عدد من مناطق المملكة.





خبراء الطقس يحذرون من رياح الصبا على هذه المناطق اضافة اعلان



تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار



ماذا تعرف عن رياح الصبا؟



انخفاض ردجات الحرارة على مناطق المملكة



تكوّن الصقيع والضباب بالحدود الشمالية



وحسب "طقس العرب"، فقد توقع خبراء الطقس أن تتأثر المرتفعات الغربية وبعض سواحلها اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء بهُبوب رياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار، تحديدًا من الأجزاء الشمالية من جدة وصولا حتى الأجزاء الشمالية من ينبع.ونبه الخبراء، بأن هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات لاقدر الله، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي الى نشاط هذه الرياح محليا نتيحة الفوارق الحرارية الافقية وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.