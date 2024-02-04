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عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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كشف حساب الضمان والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
وقالت إن من أسباب عدم أهلية مقدمة الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي: "عندما يكون صك إيجار الوحدة متكررا مع عقود إيجار أخرى وفقا لمنصة إيجار".
وأضافت: "يجب على المستفيد حينها تصحيح بيانات عقد الإيجار والتأكد من مطابقة بيانات صك الوحدة المؤجرة مع عقد الإيجار".


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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