عاجل.. 7 درجات تحت الصفر.. هذه المحافظة الأبرد خلال العشر سنوات الماضية

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: أن درجات الحرارة المسجلة في جميع مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن.

ومن المتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله.





أقل درجة حرارة سُجّلت منذ دخول فصل الشتاء



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وبيّن أن أقل درجة حرارة سُجّلت منذ دخول فصل الشتاء حتى الآن هي درجة مئوية واحدة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن محافظة طريف سجّلت خلال الفترة من 2013 إلى 2022 كأبرد مدينة سعودية بـ 7 درجات تحت الصفر.

"الأرصاد" ينبّه من رياح شديدة على محافظات الرياض

رياح شديدة على لارياض حتى السادسة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض.وأوضح أن الرياح متوقع أن تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة، مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.وأضاف أن الحالة المتوقعة من الرياح القوية على منطقة الرياض، تشمل محافظات " الخرج والعاصمة ورماح والدوادمي والقويعية وعفيف".وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.