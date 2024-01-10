عاجل.. أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة المميزة وتحذير الأرصاد من تقلبات جوية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







تطبيق إلزامي لـ"امتثال المباني" وفرض غرامات في هذا الموعد اضافة اعلان



مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية



عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض



خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس



"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار العالمي والتوسط لحل النزاعات



"سدايا": 500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج



أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء



عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتوفية زوجته



عاجل.. الإقامة المميزة.. رابط وشروط التقديم على إقامة موهبة



محافظ صندوق الاستثمارات العامة: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات في هذا الموعد

