عاجل.. أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة المميزة وتحذير الأرصاد من تقلبات جوية

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تطبيق إلزامي لـ"امتثال المباني" وفرض غرامات في هذا الموعد
اضافة اعلان
دعا المدير العام للتراخيص الإنشائية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، محمد التركي، أصحاب وملاك المباني.. المزيد هنا
مكاتب الاستقدام
تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية
اتهم أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، بعض المكاتب الخارجية للاستقدام بأنها لا تلتزم بواجباتها تجاه مثيلاتها في داخل المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. كيفية
احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كيفية احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين.. المزيد هنا
خدمة إلكترونية
جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن خطوات اطلاع مديري المدارس على نتيجة التقويم عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي.. المزيد هنا
"الجبير":
المملكة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار العالمي والتوسط لحل النزاعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة لعبت دورا مهما في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات.. المزيد هنا
"سدايا":
500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج
تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تعزيز قيمة البيانات الوطنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، ومنها موسم الحج والعمرة.. المزيد هنا
أمطار ورياح
وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الشتاء الحالي والذي بدأ من شهر ديسمبر الماضي ويستمر حتى فبراير 2024.. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتوفية زوجته
وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها للأشخاص المتوفى زوجاتهم، أثناء القيام بعملية التسجيل في الحساب لأجل استحقاق الدعم.. المزيد هنا
عاجل.. الإقامة المميزة.. رابط وشروط التقديم على إقامة موهبة
أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين.. المزيد هنا
محافظ صندوق الاستثمارات العامة: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات في هذا الموعد
أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان أن المملكة وصلت إلى 1.3 تريليون من الموارد المعدنية، وتستهدف تحقيق 1.5 تريليون دولار.. المزيد هنا