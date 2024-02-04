عاجل.. أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن

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ربما يتفاجأ بعض مستفيدي حساب المواطن بنقص مبلغ الدعم، الأمر الذي يدفعهم إلى التساؤل عن أسباب ذلك.

وأتاح حساب المواطن التعرف على آسباب نقص الدفعة عبر منصته الإلكترونية. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: "بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)".



وعليكم السلام ،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 4, 2024

حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

