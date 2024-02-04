5 حوافز للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي

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فوّضت وزارة التعليم، إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بمنح المدارس التي حصلت في عملية التقويم الذاتي على مستويي التقدم والتميز عدة صلاحيات كحوافز على هذا التميز. اضافة اعلان





وزارة التعليم تعتمد النموذج الإشرافي الجديد



5 صلاحيات للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي



التقويم المدرسي



أهداف التقويم المدرسي



وبين النموذج الإشرافي الجديد، الذي اعتمدته الوزارة، وسيتم العمل به خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ، الصلاحيات الممنوحة للمدارس.1ـ اختيار تشكيلاتها المدرسية، عدا مدير المدرسة.2ـ الإشراف على كافة عملياتها التشغيلية والفنية ذاتياً.3ـ اختيار الأنشطة الصفية واللاصفية المناسبة لبيئتها التعليمية.4ـ وضع خططها العلاجية، والإجراءات التصحيحية المستقلة.5ـ عقد الشراكات المجتمعية، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.منظومة تقويم متكاملة لتقويم أداء مدارس التعليم العام، وفق منهجية علمية مستمرة لجمع البيانات عن أداء المدرسة الحكومية بأساليب وأدوات متعددة، لتحليلها والحكم على مستوى جودتها في ضوء معايير ومحكات محددة سابقًا، وتقديم مقترحات التحسين والتطوير.1ـ تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند إلى المعايير في مدارس التعليم العام.2ـ دعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.3ـ تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء المدرسي وتطويره.4ـ مساعدة المدارس في إيجاد حلول مبتكرة وطرق إبداعية، لتلبية احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها.5ـ دعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها.6ـ توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.