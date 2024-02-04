أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%

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تراجعت أسعار المواد الغذائية في العالم في يناير 2024، تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023، حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). اضافة اعلان





تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.7% في 2023



تراجع أسعار الحبوب بسبب تنافس الدول المصدرة



ارتفاع أسعار الأرز 1.2% والزيوت النباتية 0.1%



تراجع أسعار اللحوم 1.4%



وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية، تراجعا بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنة بـ ديسمبر.وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع يناير 2023، وسجل مؤشر أسعار الحبوب انكفاء بنسبة 2.2% في يناير.وكان هذا التطور نتيجة تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وفقًا لـ "الوطن".وتراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين، وفي ظل مخزون أمريكي أكبر من التوقعات.وأشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 1.2%، ما يعكس طلبًا قويًا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية.وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1% فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.وتراجع مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي مسجلا 1.4% وأوضحت الفاو أن وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسة أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر في العالم.وارتفعت أسعار السكر بـ0.8% مدفوعة بالمخاوف من أمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في إبريل، وتوقعات الإنتاج غير المواتية في تايلاند والهند.