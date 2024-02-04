الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%

السلع الغذائية
تراجع أسعار السلع الغذائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تراجعت أسعار المواد الغذائية في العالم في يناير 2024، تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023، حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).اضافة اعلان

تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.7% في 2023

وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية، تراجعا بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنة بـ ديسمبر.
وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع يناير 2023، وسجل مؤشر أسعار الحبوب انكفاء بنسبة 2.2% في يناير.

تراجع أسعار الحبوب بسبب تنافس الدول المصدرة

وكان هذا التطور نتيجة تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وفقًا لـ "الوطن".
وتراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين، وفي ظل مخزون أمريكي أكبر من التوقعات.

ارتفاع أسعار الأرز 1.2% والزيوت النباتية 0.1%

وأشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 1.2%، ما يعكس طلبًا قويًا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية.
وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1% فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.

تراجع أسعار اللحوم 1.4%

وتراجع مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي مسجلا 1.4% وأوضحت الفاو أن وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسة أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر في العالم.
وارتفعت أسعار السكر بـ0.8% مدفوعة بالمخاوف من أمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في إبريل، وتوقعات الإنتاج غير المواتية في تايلاند والهند.

اقرأ أيضا

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت

تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% مع تسوية تعاملات الجمعة

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. اليورو يُسجل 4.04 ريال

باحث في شؤون الطاقة يتوقع تمديد الخفض الطوعي حتى هذا التوقيت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اسعار الذهب9
8:55 م الجمعة، 02 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

صندوق النقد
6:02 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

وزارة المالية
3:14 م الجمعة، 02 فبراير 2024

توقعات بإقبال كبير على صكوك الأفراد "صح" بسبب هذه الميزة الفريدة

ارتفاع أسعار النفط
12:15 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ارتفاع أسعار النفط بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الطفل ونزلات البرد
11:23 ص الأحد، 04 فبراير 2024

من الحصبة إلى نزلات البرد.. 7 أمراض شتوية ما الذي يجب عليك فعله عند حدوثها؟

فشل القلب
11:21 ص الأحد، 04 فبراير 2024

5 أشياء لا تفعلها أبدًا من أجل قلبك.. وهذا ما تفعله الصلاة لصحتك

صكوك صح1
10:46 ص الأحد، 04 فبراير 2024

اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة

الجوازات
10:37 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. "الجوازات" توضح إجراءات السفر لطفل عمره أقل من سنة

تنزيل
9:38 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1445

عقارات2
9:35 ص الأحد، 04 فبراير 2024

أهمها ارتفاع الفائدة.. أسباب تراجع التمويل السكني من البنوك للأفراد بـ 51%