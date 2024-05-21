"العدل": إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية

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أعلنت
وزارة العدل عن إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية
العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.
700 ألف صك عبر البورصة العقارية وأوضحت
الوزارة أن رقم الهوية العقارية، هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار،
ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به مثل الوصف العقاري والإحداثيات والخدمات
والرخص وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك ويمنع تداخل الملكيات.
وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.
خطوات الاستفادة من الخدمة وبينت
وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات الآتية:
- الدخول على البورصة العقارية (من هنا).
- اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة.
- تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار نوع الخدمة (تحديث - تحديث صك مفقود).
- إدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك - المصدر – التاريخ).
- إدخال بيانات الملاك والعقار.
- إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث).
- إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.
يذكر أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.