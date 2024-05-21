الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"العدل": إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية

وزارة العدل
وزارة العدل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أعلنت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.اضافة اعلان

700 ألف صك عبر البورصة العقارية

 وأوضحت الوزارة أن رقم الهوية العقارية، هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار، ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به مثل الوصف العقاري والإحداثيات والخدمات والرخص وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك ويمنع تداخل الملكيات.
 وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

خطوات الاستفادة من الخدمة

 وبينت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات الآتية:
- الدخول على البورصة العقارية (من هنا).
- اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة.
- تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار نوع الخدمة (تحديث - تحديث صك مفقود).
- إدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك - المصدر – التاريخ).
- إدخال بيانات الملاك والعقار.
- إرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث).
- إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.


 يذكر أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

اقرأ أيضا

أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" في إبريل الماضي

عاجل.. إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق

ابتداءً من صباح غدٍ.. إغلاق طريق عقبة الهدا لأعمال الصيانة

436 مروحة رذاذ لوقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي

الداخلية تتوعد.. 12 يومًا على بدء تطبيق عقوبة الحج بلا تصريح

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العقار 12:51 م السبت، 18 مايو 2024

هيئة العقار: إصدار 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار في المملكة

وزارة العدل 12:45 م الأحد، 12 مايو 2024

تعرف على حقيقة وجود زواج المسيار أمام المحاكم (تفاصيل)

وزارة العدل 6:43 م الخميس، 09 مايو 2024

بسبب منشور على "إكس".. العدل تحيل محامياً لـ"التأديب"

وزارة العدل 1:50 م الخميس، 02 مايو 2024

وزارة العدل تقيم المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض