"العدل": إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية

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أعلنت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.





700 ألف صك عبر البورصة العقارية



خطوات الاستفادة من الخدمة

