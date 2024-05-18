طلاب التمريض لم ينسوا زميلهم في حفل التخرج بجامعة الملك خالد.. ماذا فعلوا؟

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في بادرة إنسانية قام طلاب جامعة الملك خالد، بتكريم زميلهم في حفل التخرج، حيث لم ينسوا زميلهم "خالد" الذي غاب عن الحفل بسبب وفاته متأثرا بمرض في القلب.



تكريم طالب متوفي في حفل كلية التمريض بجامعة الملك خالد:

تفاصيل تطريم طالب متوفي:

وفي التفاصيل التي كتبها الإعلامي لإعلامي عيسى آل هادي العسيري في تدوينة له على حسابه على منصة إكس: لم يُنسهم فرح تخرجهم وحفله وصخبه؛ زميلهم الذي كان من المفترض أن يكون معهم في هذه المسيرة خريجو كلية التمريض؛ في حفل تخريج طلبة ‎جامعة الملك خالد، يرفعون صورة صديقهم الطالب "خالد عبداللطيف مداوي"".وأوضح أن الله اختاره إلى جواره، في لفتة وفاء ليكون في مقدمة المسيرة.. رحم الله "مداوي" ابن جبل غمرة في محافظة رجال ألمع، وشُكرًا لزملائه الأوفياء على هذه اللفتة.ونقلت "العربية" عن ياسر آل عامر قوله: تربطني بالفقيد "خالد" صداقة لأكثر من ١١ سنة، فقد درسنا سوياً في كلية العلوم الصحية بأبها قسم التمريض، وحصلنا على الوظيفة سوياً في جامعة الملك خالد".وأضاف :" عندما علمنا أن برنامج تجسير التمريض سيتم تدشينه بجامعة الملك خالد، قررنا التسجيل في البرنامج وجهزنا المستندات، وقبل تدشين البرنامج توفي خالد رحمه الله".ونوه في حديثه أنه أصيب بمرض مفاجئ وضعف في عضلة القلب وقرر له عملية زراعة قلب، ومكث في العناية قرابة الشهر وتوفي رحمه الله، وأردت من خلال رفع صورته أن أهديه تخرجي إحياءً لذكراه وامتنانا له على كل لحظة جميلة جمعتنا سوياً.