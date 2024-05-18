السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طلاب التمريض لم ينسوا زميلهم في حفل التخرج بجامعة الملك خالد.. ماذا فعلوا؟

تخرج زميل
تكريم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في بادرة إنسانية قام طلاب جامعة الملك خالد، بتكريم زميلهم في حفل التخرج، حيث لم ينسوا زميلهم "خالد" الذي غاب عن الحفل بسبب وفاته متأثرا بمرض في القلب.اضافة اعلان

تكريم طالب متوفي في حفل كلية التمريض بجامعة الملك خالد:


وفي التفاصيل التي كتبها الإعلامي لإعلامي عيسى آل هادي العسيري في تدوينة له على حسابه على منصة إكس: لم يُنسهم فرح تخرجهم وحفله وصخبه؛ زميلهم الذي كان من المفترض أن يكون معهم في هذه المسيرة خريجو كلية التمريض؛ في حفل تخريج طلبة ‎جامعة الملك خالد، يرفعون صورة صديقهم الطالب "خالد عبداللطيف مداوي"".

تفاصيل تطريم طالب متوفي:


وأوضح أن الله اختاره إلى جواره، في لفتة وفاء ليكون في مقدمة المسيرة.. رحم الله "مداوي" ابن جبل غمرة في محافظة رجال ألمع، وشُكرًا لزملائه الأوفياء على هذه اللفتة.
ونقلت "العربية" عن ياسر آل عامر قوله: تربطني بالفقيد "خالد" صداقة لأكثر من ١١ سنة، فقد درسنا سوياً في كلية العلوم الصحية بأبها قسم التمريض، وحصلنا على الوظيفة سوياً في جامعة الملك خالد".
وأضاف :" عندما علمنا أن برنامج تجسير التمريض سيتم تدشينه بجامعة الملك خالد، قررنا التسجيل في البرنامج وجهزنا المستندات، وقبل تدشين البرنامج توفي خالد رحمه الله".
ونوه في حديثه أنه أصيب بمرض مفاجئ وضعف في عضلة القلب وقرر له عملية زراعة قلب، ومكث في العناية قرابة الشهر وتوفي رحمه الله، وأردت من خلال رفع صورته أن أهديه تخرجي إحياءً لذكراه وامتنانا له على كل لحظة جميلة جمعتنا سوياً.

اقرأ أيضا

"السديس": خطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية تعد الأضخم لموسم حج 1445 هـ

مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية.. والصغرى في السودة 14

المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لـ "الألكسو" حتى 2026م

تأهيل 1700 متدرب.. مركز إرشاد الحافلات يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ

متحدث الداخلية:"طريق مكة" تنهي إجراءات الحجاج في 11 صالة بمطارات 7 دول

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الملك خالد 2:04 ص الخميس، 16 مايو 2024

جامعة الملك خالد : الدراسة اليوم عبر البلاك بورد.. لهذا السبب

تعليق الدراسة 8:01 ص الأحد، 21 أبريل 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المناطق والمحافظات اليوم بسبب التحذيرات الجوية

طلاب المدارس 11:32 م السبت، 20 أبريل 2024

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كليات جامعة الملك خالد ومدارس تعليم عسير

جامعة الملك خالد 8:27 م السبت، 20 أبريل 2024

طلاب وطالبات جامعة الملك خالد يحصدون ذهبيتين وفضيتين في معرض جنيف الدولي للاختراعات