مشاهد خيالية لبردية تاريخية.. معدات ثقيلة لإزالة البرد الكثيف من شوارع أبها

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استمرارًا للتقلبات الجوية، والحالة المطرية، وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، استخدمت الأجهزة المعنية، اليوم الأحد، معدات ثقيلة لرفع البرد الكثيف من شوارع أبها في عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد خيالية متداولة لبردية أبها التاريخية، حيث تقوم المعدات الثقيلة بإزالة البرد الكثيف من الشوارع.







أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد





مشاهد خيالية متداولة لبردية

الأحد ٢١

31 مــارس 2024م

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. pic.twitter.com/J7XlrPGaNn مشاهد خيالية متداولة لبردية #ابها التاريخية حيث تقوم المعدات الثقيلة بازالة البرد الكثيف من الشوارعالأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ31 مــارس 2024م March 31, 2024

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.