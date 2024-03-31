مشاهد خيالية لبردية تاريخية.. معدات ثقيلة لإزالة البرد الكثيف من شوارع أبها

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استمرارًا
للتقلبات الجوية، والحالة المطرية، وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، استخدمت الأجهزة المعنية، اليوم الأحد، معدات ثقيلة لرفع البرد
الكثيف من شوارع أبها في عسير.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد خيالية متداولة لبردية أبها التاريخية، حيث تقوم المعدات الثقيلة بإزالة البرد الكثيف من الشوارع.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
🔴— طقس (@tqqs) March 31, 2024
مشاهد خيالية متداولة لبردية #ابها التاريخية حيث تقوم المعدات الثقيلة بازالة البرد الكثيف من الشوارع
الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ
31 مــارس 2024م
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.