السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. القبض على مقيم تحرش بامرأة في المدينة المنورة والتشهير به

القبض على مقيم
القبض على مقيم في المدينة
أ أ
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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، على المقيم من الجنسية البنجلاديشية "مد عبدالله المأمون"؛ لتحرشه بامرأة.

الإحالة النيابة للعامةاضافة اعلان

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


حملات حج وهمية ومضللة

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملات الوهمية توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كذلك قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت خلال يومي السبت والأحد الماضيين على 4 مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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