عاجل.. إيداع مستحقات مارس وإبريل بأثر رجعي.. توضيح من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، مدى إمكانية إيداع مستحقات شهري مارس وإبريل بأثر رجعي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يقول: "أنا قدمت على حساب المواطن في تاريخ 28/2/20224 وصدرت لي أهلية في إبريل، هل يتم إيداع مستحقات شهري مارس وإبريل في الدورة القادمة أم يُكتفى بشهر إبريل؟".

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة".



وعليكم السلام، يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 31, 2024

الدفعة 77 من حساب المواطن



قيمة حساب المواطن



الدعم الإضافي



المستهدفون من حساب المواطن

