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الموعد والأماكن.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون
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وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ، في جميع مصليات الأعياد.اضافة اعلان

توجيه بإقامة صلاة عيد الفطر:


كما وجه أيضا بإقامتها في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

موعد إقامة صلاة العيد:


أيضا وجّه معاليه بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدِّي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة  صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

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