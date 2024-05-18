السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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رفع طنين من السلع وضبط 4 عمال.. حملة بشرق الدمام تستهدف الباعة الجائلين المخالفين

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الحملة
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على موقع بشرق الدمام، يستخدمه الباعة الجائلين المخالفين، للبيع العشوائي.

رفع ما يقارب 2 طن من الخضروات والسلع:اضافة اعلان

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقارب 2 طن من الخضروات والسلع المختلفة، وضبط 4 من العمالة تم إحالتهم للجهات المختصة، فيما قامت فرق النظافة بتنظيف المواقع من العشوائيات بعد الإزالة.
وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الباعة الجائلين المخالفين في حاضرة الدمام، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتكثيف حملاتها ضد الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة.
وذلك لما يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، وخطر ما يقوم به الباعة الجائلين المخالفين من عرض الخضار والفواكه عشوائياً، في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث تعرض المستهلكين للخطر .

جولات رقابية بغرب الدمام :

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية بغرب الدمام؛ شملت زيارة 504 من المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن البرنامج الرقابي المكثف، للتأكد من التزام المنشآت كافة بالاشتراطات الصحية والبلدية، وامتثالها للاشتراطات الغذائية والتحقق وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة.
وأكدت أن هذه الحملات تهدف إلى توعية العاملين، لمنع إعداد أو تحضير الصوصات داخل المنشأة والاعتماد الكلي على منتجات من مصادر موثوقة وفقاً للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن المخالفات أو أي ملاحظات أو شكاوى ليتم معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين عبر مركز البلاغات والطوارئ (940) .

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