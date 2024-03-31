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5 سنوات سجن وغرامة موجعة بالملايين.. النيابة العامة تحذر من الإعلان على هذه المنتجات قبل إدراجها

النيابة العامة - السعودية
النيابة العامة
أ أ
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أكدت النيابة العامة، أنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، موضحة أن الدعاية والإعلان تخضع للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.اضافة اعلان

عقوبة الإعلان عن المنتجات التجميلية

وتشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
وشددت أنه " يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها".
وأضافت أن "التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئية يُعرّ مرتكبه للسجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".


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