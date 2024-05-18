الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر

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أتاح الأمن العام خدمتي مزاد اللوحات للأفراد، ونقل اللوحات بين المركبات، والاستفادة من المزاد الإلكتروني، لبيع وشراء اللوحات المملوكة لهم ونقل واستبدال لوحات المركبات.

وذلك سواءً بين مركبات المستفيد الخاصة أو مركبة لمالك آخر عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقار الإدارة العامة للمرور.



مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر



وأشار إلى أنه للاستفادة من خدمة مزاد اللوحات للأفراد عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم خدمات المركبات، وبعدها الضغط على منصة سوق اللوحات، فيما يمكن الاستفادة من خدمة نقل اللوحات بين المركبات من خلال اختيار المركبات في منصة أبشر، ثم خدمات، وبعدها إدارة المركبات والضغط على نقل اللوحات.وتأتي إتاحة الخدمتين امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.