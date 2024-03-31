انخفاض تاريخي للبطالة.. وعدد المواطنين من الجنسين بالقطاع الخاص يتجاوز المليونين

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كشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2023، عن مؤشرات إيجابية، تصدّرها انخفاض معدل البطالة بين المواطنين في القطاع الخاص , ليصل عند 7.7% كأدنى مستوى تاريخي له.





انخفاض تاريخي للبطالة بين المواطنات



انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة



وتعكس هذه النتائج الإيجابية نجاح المملكة في تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة، حيث استقر معدل بطالة المواطنين من الذكور خلال الربع الرابع من عام 2023م, عند 4.6% وهو ذات المستوى في الربع الثالث.كما تم رصد انخفاض طفيف أظهرته النشرة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 60.4% بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م والبالغ 60.9.%كما أظهرت نتائج النشرة تغيرًا طفيفًا قدره 0.3 نقطة مئوية لمعدَّل مشاركة إجمالي المواطنين في القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م، حيث بلغ 51.3% مقارنة بـ 51.6% في الربع الثالث من العام نفسه.وأسهمت جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق انخفاض تاريخي لمعدل البطالة لإجمالي المواطنين, حيث وصل في الربع الرابع من عام 2023م إلى 7.7% بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 8.6%, كما أثمرت الجهود عن انخفاض معدَّل البطالة لإجمالي السكان إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض قدره (0.7-) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 5.1%.





دعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية



وخلال عام 2023م؛ استفاد نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.

كما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين المواطنين 8.7 مليارات ريال، خلال عام 2023م.

كما أسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص، في وصول عدد العاملين المواطنين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد, حيث بلغ 2,325,814 مواطنًا.