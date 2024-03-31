طقس المراويح والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن هذه الفترة تُعرف بما يسمى بموسم المراويح” أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة.





"الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وحذر على حسابه في منصة إكس، من خطورة المراويح التي تتسم بتكون السحب العملاقة الكاسرة، وهي من الأنواع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها، وكثافة برقها، وغزارة بردها ومطرها، وشدة رياحها، التي تنتج عن أمطار غزيرة وسيول جارية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.