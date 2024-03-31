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وثق مقطع فيديو متداول، مبادرة شابين في شجاعة فائقة لإنقاذ عائلة ورضيعها من سيول وادي لجب الجارفة في الريث.



سيول عارمة في الريث



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



فيديو | شابان ينقذان عائلة ورضيعها من سيول "وادي لجب" الجارفة في الريث



عبر مراسلنا زاهر المالكي #الإخبارية pic.twitter.com/elptScQNVb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2024

وأظهر المقطع، الشابين يقطعان السيل العارم في وادي لجب حتى وصولا إلى العائلة وأنقذوا العائلة والطفل الرضيع من وسط السيول العارمة.وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على شجاعة ومبادرة الشابين لإنقاذ العائلة رغم خطورة السيول الجارفة، داعين أن يكون هذا العمل الصالح في ميزان حسناتهما.وتشهد العديد من المناطق في المملكة حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول العارمة، وتساقط لحبات البرد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.