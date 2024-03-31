عاجل.. مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

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تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى، وتستمر لمدة 4 أيام.





إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



عدد أيام إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص



وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الإجازة تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 من إبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.ودعت أصحاب العمل إلى التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.وفيما يلي إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص وغير الربحي:الثلاثاء 9 من إبريل 2024، آخر أيام شهر رمضان.الأربعاء 10 من إبريل 2024، غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.الخميس 11 من إبريل 2024، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.الجمعة 12 من إبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر، وآخر أيام الإجازة.

إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية.وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية آخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.وأضافت : "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".

إجازة العاملين بوزارة الصحة



وأعلنت وزارة الصحة، أن إجازة عيد الفطر لهذا العام ستكون على النحو التالي:

الموظفون السعوديون على نظام الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 24 من رمضان، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 6 من شوال.

وبالنسبة للموظفين غير السعوديين، تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 29 من رمضان ويبدأ العمل بعد الإجازة يوم الأحد 5 من شوال على أن يتم التقيد بتحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب المتبع نظامًا.

وتكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي حاجة العمل، مع الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح.



