عاجل.. أهم 10.. حقيقة خفض ضريبة القيمة المضافة ومفاجأة أسعار الأغنام والإبل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



عاجل وبالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان



المقابل المالي للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب



من اليوم للسبت.. تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



عاجل.. ضريبة القيمة المضافة.. ماذا قال وزير المالية عن إمكانية خفضها؟



عاجل.. وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات



بيان لشرطة الرياض بشأن مواطن ظهر بمحتوى مرئي يرتكب جرائم نكراء



عاجل وبشرى من وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)



قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم



إقبال على شرائها.. أسعار المواشي من 1000 إلى 1300 ريال قبل رمضان



بهذه المناطق.. خريطة الأمطار المتساقطة في عطلة نهاية الأسبوع

