عاجل.. أهم 10.. حقيقة خفض ضريبة القيمة المضافة ومفاجأة أسعار الأغنام والإبل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل
وبالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان
أعلنت العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.. المزيد هنا
المقابل المالي
للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب
اعتبارًا من يوليو 2017م، بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء.. المزيد هنا
من اليوم
للسبت.. تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من أمطار رعدية على معظم مناطق
المملكة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.. المزيد هنا
عاجل.. ضريبة
القيمة المضافة.. ماذا قال وزير المالية عن إمكانية خفضها؟
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن.. المزيد هنا
عاجل.. وزارة التعليم
تعلن مواعيد التقديم على الترقيات
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة.. المزيد هنا
بيان لشرطة
الرياض بشأن مواطن ظهر بمحتوى مرئي يرتكب جرائم نكراء
أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنها ألقت القبض على مواطن؛ سرق مركبة وصدم 3 سيارات.. المزيد هنا
عاجل وبشرى من
وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، عن إجمالي إسهامات قطاع الاتصالات في الناتج القومي بالمملكة.. المزيد هنا
قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم
ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة؛ لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً.. المزيد هنا
إقبال على شرائها.. أسعار المواشي من 1000 إلى 1300 ريال قبل رمضان
يُعد الإقبال على شراء الأغنام والإبل واستخدام لحومها في الأطعمة الرمضانية عادة سنوية يقبل عليها المستهلكون في أواخر شعبان من كل عام وقبل شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا