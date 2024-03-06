من اليوم للسبت.. تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

أ أ

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.







تحذير من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



أمطار غزيرة وجريان السيول وتساقط البرد



وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتابعت أن تلك الحالة تشمل العاصمة الرياض والدرعية والمزاحمية وضرما والقويعية وحوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ومناطق الباحة وعسير والشرقية.







رياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار



وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والكامل، ومناطق المدينة المنورة وجازان.وأكدت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وبينت أن الحالة المتوقعة تشمل منطقة الرياض، ومحافظات "العاصمة الرياض والدرعية وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء والدوادمي وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم والحريق"، ومناطق عسير والقصيم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة والقنفذة والعرضيات، ومناطق نجران والشرقية.



