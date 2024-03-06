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عاجل.. وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة، والملحقيات الثقافية، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للمراتب 13 فما دون. اضافة اعلان

التقديم على الترقيات للمعلمين

وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات للمراتب العاشرة فما دون من 22 رمضان إلى 12 شوال 1445هـ، على أن يكون التقديم للمراتب 11و12و13 خلال الفترة 15-21 شوال المقبل، وذلك من خلال منصة (مسار) الإلكترونية.

الترقيات الوظيفية للمعلمين 

وأكدت وزارة التعليم أن الترقيات الوظيفية لمنسوبيها تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها لتعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بالمسيرة المهنية للموظفين والموظفات؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ويحقق أهداف المنظومة التعليمية. 
وأوضحت أن الترقيات الإدارية لمنسوبيها تراعي تحقيق العدالة، وتتم وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


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