بهذه المناطق.. خريطة الأمطار المتساقطة في عطلة نهاية الأسبوع

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توقع خبراء الأرصاد، خريطة الأمطار المتساقطة على مناطق المملكة في عطلة نهاية الأسبوع.





خريطة الأمطار المتساقطة في عطلة نهاية الأسبوع



سحب ركامية ممطرة على هذه المناطق



طقس الجمعة والسبت



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



تحذير من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



وحسب، "طقس العرب" فقد توقع الخبراء انخفاض على درجات الحرارة نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية "تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل"، بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الوسطى وباقي المناطق.وفيما يخص توقعات الأمطار، فمن المتوقع أن يستمر تشكل السحب الماطرة يتخللها بعض السحب الركامية أحيانًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة خاصة مرتفعات جازان وعسير خلال أيام الخميس والجمعة.ويتعمق يوم مساء الجمعة ويوم السبت أخدود جوي نحو المنطقة تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب، بحيث من المتوقع بمشيئة الله أن تتشكل حالة ماطرة على أجزاء من المملكة تنشط معها السحب الرعدية في بعض المناطق.وبحسب أحدث البيانات الجوية متوقع أن تشمل السحب الرعدية منطقة الربع الخالي وبعض المناطق جنوب منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وقد تطال بعض السحب الماطرة أجزاء من العاصمة الرياض.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.