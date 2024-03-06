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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل وبشرى من وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
أ أ
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كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، عن إجمالي إسهامات قطاع الاتصالات في الناتج القومي بالمملكة.
وقال في المؤتمر الصحفي الحكومي: "اليوم حسب الدراسات التي اعتمدناها بإعلان من الرؤساء التنفيذين العالميين إسهاماتها أكثر من 26 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي، وتخلق وظائف وريادة أعمال بواقع 52 ألف وظيفة".اضافة اعلان

الخدمات الإلكترونية

وأشار إلى أنه قبل طرح رؤية المملكة 2030 كانت 60 في المئة من الخدمات الإلكترونية مؤتمتة، ووصلت اليوم إلى 95 في المئة، وهذه هي البداية.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن منصة ناجز أسهمت في توفير أكثر من 16 مليون رحلة على المواطنين 

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