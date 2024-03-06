عاجل وبشرى من وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)

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كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، عن إجمالي إسهامات قطاع الاتصالات في الناتج القومي بالمملكة.

وقال في المؤتمر الصحفي الحكومي: "اليوم حسب الدراسات التي اعتمدناها بإعلان من الرؤساء التنفيذين العالميين إسهاماتها أكثر من 26 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي، وتخلق وظائف وريادة أعمال بواقع 52 ألف وظيفة".





الخدمات الإلكترونية



pic.twitter.com/GfZQs8EImk #الإخبارية فيديو | وزير الاتصالات: منصة #ناجز أسهمت في توفير أكثر من 16 مليون رحلة على المواطنين #المؤتمر_الصحفي_الحكومي March 6, 2024



المملكة أكبر سوق رقمي في المنطقة

وأكد وزير الاتصالات خلال مؤتمر وملتقى (ليب 2024) مؤخرًا، أن المملكة تسعى لتغيير المنطقة والعالم عبر التطوير في مجال التقنية، حيث تعتبر أكبر سوق رقمي في المنطقة بما يقارب 50 مليار دولار، ما يمثل حصة سوقية تقدر بنحو 40% من حجم السوق في المنطقة.

وقال إن "الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3 في المئة".

وأوضح أن القوى التقنية نمت من 200 ألف إلى 350 ألفًا خلال عام 2023.

وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، حيث نمت لتصبح أكبر قصة نجاح في مجال التقنية على مستوى العالم العام الماضي، وكذا أفضل قصة نجاح في مواد العلوم والتقنية للسيدات.

وأشار إلى أنه قبل طرح رؤية المملكة 2030 كانت 60 في المئة من الخدمات الإلكترونية مؤتمتة، ووصلت اليوم إلى 95 في المئة، وهذه هي البداية.ولفت وزير الاتصالات إلى أن منصة ناجز أسهمت في توفير أكثر من 16 مليون رحلة على المواطنين