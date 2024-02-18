أخبار السعودية.. نتائج الاختبارات يوميًا عبر نظام نور وعقوبة مافيا تخزين البصل

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.
محاكمة أصحاب بلاغات "الإيذاء" الكيدية وإلزامهم بالتعويض
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بما يتوافق مع التعديلات على النظام وتحديد الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية اجتماعية وغيرها.
الحرس الملكي يعلن عن وظائف شاغرة برتبة جندي لحملة الثانوية
أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح التقديم على رتبة جندي (أمن وحماية) لحملة الثانوية العامة.
خطوة بخطوة.. تعرف على نتائج اختبارات ابنك يوميًا عبر نظام نور
أتاحت وزارة التعليم، خدمة جديدة لأولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم في الاختبارات بشكل يومي، عبر حساباتهم في نظام "نور".
مافيا تخزين البصل ينالون عقابهم بهذه الطريقة (فيديو)
أثرت عدة عوامل داخلية وخارجية على الكميات المعروضة في الأسواق من محصول البصل، وبالتالي ارتفع سعره لأكثر من 3 أضعاف.
وصول القوات المشاركة في التمرين المشترك سيف السلام 12 مدينة الملك خالد
اكتمل وصول القوات العسكرية المشاركة في التمرين المشترك "سيف السلام 12" إلى مدينة الملك خالد العسكرية قادمة من مواقع تعسكرها الأساسية في إطار خطط التحرك، وذلك استعدادًا لتنفيذ العديد من التمارين المختلفة.
بعد انتهاء المهلة.. غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"
انتهت المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"، لمعالجة المخالفات المتعلقة بالمباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، بتاريخ 16 فبراير الجاري.
بيان مهم لـ"الجمارك" بشأن أتمتة إجراءات النقل بالعبور البري الدولي
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في جميع منافذها الجمركية، أنها أكملت أتمتة إجراءات دفاتر النقل بالعبور البري الدولي “TIR" بحيث تنهى إجراءات الناقلين بالعبور بنظام TIR والفسح عبر المنافذ الجمركية بعد إتمام عملية الربط الالكتروني مع نظام. TIR.
تعرف على المرافق التعليمية القابلة للاستثمار في الشرقية
عقدت لجنة الاستثمار بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أولى اجتماعاتها بعد اعتماد الهيكلة الجديدة.