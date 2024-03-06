عاجل.. ضريبة القيمة المضافة.. ماذا قال وزير المالية عن إمكانية خفضها؟

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قال
وزير المالية محمد الجدعان، إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة
الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن.
تصريح
لوزير المالية حول ضريبة القيمة المضافةوفي
تصريحات لبرنامج "بودكاست سقراط"، حول ما واجهته ضريبة القيمة المضافة
من بعض الانتقادات بسبب عدم تناسبها مع الدخل وبالتالي تكون نسبتها أكبر على أصحاب
الدخول الأقل، أوضح الجدعان أنه في ظل منظومة مجلس التعاون والسوق الخليجية
المشتركة، يفترض أن تكون السياسات المالية متشابهة بين الدول.
ضريبة
الدخل على الأفرادوبين
حسب "العربية"، أن ضريبة الدخل على الأفراد تحتاج إلى دراسات اقتصادية
متعمقة، من حيث الفوائد والأضرار وبقدر ما لها فوائد لها مساوئ والتوافق مع دول
الخليج كان صعبًا جدًا بخصوص الضريبة.
وأضاف أنه عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى، خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن.