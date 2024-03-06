المقابل المالي للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب

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اعتبارًا من يوليو 2017م، بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، على أن يكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي تدريجيًا.





المقابل المالي للمرافقين



عدد المقيمين الأجانب في المملكة



الحكومة تدرس التراجع عن القرار



وألزم القرار بدفع مقابل مالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، والوالدين، والإخوة والأخوات.ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم"، أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي:1ـ (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.2ـ (200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م.3ـ (300) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م.4ـ (400) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.ويبلغ عدد المقيمين الأجانب في المملكة نحو 13.38 مليون نسمة، وهو ما يمثل 41.6% من إجمالي عدد السكان البالغ 32.2 مليون، وفقًا لتعداد السعودية 2022.وبلغ عدد المقيمين الذكور 10.24 مليون ما يمثل 76.5% من إجمالي المقيمين، فيما بلغ عدد الإناث 3.14 مليون وبنسبة 23.5%.وتصدرت الجنسية البنجلاديشية قائمة الأجانب المقيمين في المملكة بنحو 2.12 مليون ما يمثل 15.8% من إجمالي الأجانب، تلتها الجنسية الهندية بنحو 1.88 مليون ما يمثل 14%، ثم الجنسية الباكستانية بأكثر من 1.8 مليون ما يمثل13.56%، فالجنسيتان اليمنية (1.8 مليون ما يمثل 13.48%) والمصرية (1.7 مليون ما يمثل 10.99%).وفرضت تلك الرسوم كمصدر من مصادر الدخل غير النفطية، ضمن موازنة عام 2017، وكجزء من رؤية 2030، وكان لها تداعيات واضحة على العمالة الوافدة بالمملكة، والتي اضطر قطاع كبير منها إلى إعادة المرافقين لهم إلى أوطانهم، بسبب صعوبة توفير المقابل المالي.وبعد نحو 7 سنوات من تطبيق القرار المالي، سلط الضوء عليه مجددًا في أعقاب تصريحات لوزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة مع "بودكاست سقراط" على قناة "ثمانية"، قال فيها: إن "قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضروريًا؛ لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها".وأوضح الجدعان أن "القرار يختلف بشكل كبير جدًا، بالنسبة للحكومة؛ فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجانًا فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة".وأشار إلى أن "الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية".غير أنه أكد أن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.وقال إنه "مع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حاليًا تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد".