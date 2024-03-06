الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم

وزارة التجارة...
وزارة التجارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة؛ لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً..

وبدلاً من تسليمهم سيارات سلمتهم جوائز عينية بقيمة 20 ألف ريال.اضافة اعلان

"التجارة" تحيل منشأة عطور للنيابة العامة

وكشفت الوزارة أن المنشأة أعلنت عن مسابقة "دون ترخيص" جوائزها ثلاث سيارات بقيمة 230 ألف ريال للواحدة منها، وبعد ذلك قامت باستخراج ترخيص مسابقة تجارية وأعلنت عن جوائز عبارة عن "سيارة صينية" بقيمة 88 ألف ريال، وهاتفين ذكيين.
ولم تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز المعلن عنها، واستبدلتها بجائزة بقيمة 20 ألف ريال للفائز بالسيارة، وخالفت أيضًا المادة "19" من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على تسليم الجوائز خلال المدة المحددة نظاما بـ 7 أيام من تاريخ فرز النتائج.

أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية

وأكدت وزارة التجارة أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتهيب وزارة التجارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.

اقرأ أيضا

بيان لشرطة الرياض بشأن مواطن ظهر بمحتوى مرئي يرتكب جرائم نكراء

انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

توضيح مهم بشأن تعديل بيانات العقد الموثق بشبكة إيجار

"الخضيري" يطالب العاملين في هذه المهن بضرورة لبس الكمامة.. ما الأمر؟

عاجل.. وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:05 م الإثنين، 04 مارس 2024

أخبار السعودية...4.8 ألف وحدة سكنية بهذا المشروع وسبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

أخبار السعودية 5:03 م الأحد، 03 مارس 2024

أخبار السعودية.. وظائف في السوق المالية بـ14.500 ريال و5 طرق لتجنب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان

أخبار السعودية 1:37 م الخميس، 29 فبراير 2024

أخبار السعودية.. حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر وأقصى مهلة لتحويل الإيجارات

فيديو 4:03 م الأحد، 25 فبراير 2024

بيان عاجل لـ"التجارة" بشأن ضبط عمالة تغش "زيوت السيارات" (فيديو)