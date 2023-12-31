عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجتيهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:





بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة اضافة اعلان



عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع



أمير الشرقية يصدر قرارات إدارية عاجلة بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة



مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة.. المزيد هنا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان.. المزيد هنا أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة.. المزيد هنا بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، حولت السيول المتدفقة.. المزيد هنا

إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

بلاغ عن مشاجرة في الرياض.. والشرطة تتحرك

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة زوجته بعدة طلقات نارية



ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية ودولية



عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها



الزكاة تنشر الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات وكيفية الاستفادة منها

