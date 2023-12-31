الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجتيهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلةاضافة اعلان


أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة.. المزيد هنا

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع


أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان.. المزيد هنا

أمير الشرقية يصدر قرارات إدارية عاجلة بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة


أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة.. المزيد هنا

مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض


بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، حولت السيول المتدفقة.. المزيد هنا

 

إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور



بدأت وزارة التعليم، اليوم الأحد، في استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي.. المزيد هنا

بلاغ عن مشاجرة في الرياض.. والشرطة تتحرك


أعلن الأمن العام أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تباشر بلاغًا عن حادث مروري، نتجت عنه مشاجرة بين أطرافه.. المزيد هنا

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين



أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان.. المزيد هنا

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة زوجته بعدة طلقات نارية


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية ودولية


أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة "Ocean Network Express" (ONE)، و Samudera Shipping Line Ltd"SAMU" .. المزيد هنا

عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها


تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال متابعة بشأن تغيب عاملتها المنزلية وهروبها ومدى إمكانية القبض عليها كونها تظهر في فيديوهات على "تيك توك"... المزيد هنا

الزكاة تنشر الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات وكيفية الاستفادة منها


نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي، الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات وآلية وطريقة الاستفادة منها بالتفصيل.. المزيد هنا


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