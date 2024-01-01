عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "‘إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش". اضافة اعلان

وأضافت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف مالم يتجاوز الدخل الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية".



أهلاً بك ابو ليلى ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف مالم يتجاوز الدخل الحد المانع عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 1, 2024

دعم ريف







شروط الحصول على دعم ريف:



برنامج دعم مادي غير مسترد من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتاح لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (ذكرًا أو أنثى)، أو حاملاً لبطاقة التنقل (ذكراً أو أنثى).

- أن يكون المتقدم من مُمتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

- أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ـ -ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9 آلاف ريال.

- ألا يتجاوز إجمالي مبالغ المدعوم المباشرة عن 54 ألف ريال سنويًا لكافة البرامج.

- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج.

- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة (وثائق معتبرة لدى البرنامج).

- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية.

- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

- رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

- ترتبط مدة الدعم وقيمته بالسقف المحدد لكل قطاع.

- الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع والواردة في الملحق من هذه القواعد.





معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.