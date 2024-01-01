عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير وشروط الأهلية

أ أ

كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف دعم ساند يتم في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية. اضافة اعلان





موعد صرف دعم ساند لشهر يناير



شروط الأهلية لبرنامج ساند



شروط الحصول على دعم ساند



خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساند



نظام "ساند"



تقديم الدعم المادي للموظفين



تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال



وأوضحت أن "ساند" هو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في المملكة للمستحقين، مؤكدة أن الموعد المحدد لصرف دعم ساند هذا الشهر جمادى الآخرة هو في بداية يناير الجاري.1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة إليه.2 - أن يكون المتقدم غير مقيد بعمل آخر أو يتقاضى دخلاً شهريًا ثابتًا.3 - ألا يكون فصل المتقدم من وظيفته السابقة نتيجة لمخالفات أو أسباب تأديبية.4 - أداء جميع التدريبات المطلوبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في العودة لسوق العمل.5 - تقديم الطلب خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ ترك العمل لتوفير الدعم للأشخاص المتأثرين حديثًا بفقدان وظائفهم.وأضافت الهيئة أنه للحصول على دعم ساند، يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية:1 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان توثيق هويته.2 - دفع جميع الاشتراكات المطلوبة لضمان استحقاقهم للدعم.3 - تقديم طلب للحصول على الدعم وانتظار مرور 90 يومًا لتلقي المستحقات المالية.وبينت أنه لتسهيل عملية الاستعلام عن أهلية الحصول على دعم ساند، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.2 - التوجه إلى صفحة الخدمات.3 - النقر على “التحقق من الأهلية”.4 - إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.5 - كتابة رمز التحقق مرة أخرى والنقر على “تحقق”.ونظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.