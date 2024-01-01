وميض لحظي في عمارة بالرياض وتضرر مركبات.. والدفاع المدني يتدخل

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باشر الدفاع المدني بالرياض حادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، نتج عنه تضرر الموقع وعدد من المركبات، ولا إصابات.

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الدفاع المدني يباشر حادث وميض



إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل في بريدة



السيول تجرف باص طالبات في بريدة



وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، بمنصة (إكس)، أن الدفاع المدني بالرياض يباشر حادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، نتج عنه تضرر الموقع وعدد من المركبات.يأتي ذلك في سياق جهود الدفاع المدني بالاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والتعامل معها في توقيت قياسي.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت أنها تمكنت مؤخرا، من إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة.وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن السيول القوية جرفت أحد الباصات، وأن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة وأنقذت 9 أشخاص وهم بصحة جيدة.يأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعاب والطرق والوديان.ونتيجة العصف المطري والسيل المتدفق، علق صباح اليوم الأحد، باص طالبات وسط جريان تاريخي لشعيب الطرفية شرق بريدة بمنطقة القصيم.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركًا سريعًا لفرق الإنقاذ بالدفاع المدني، وهي تحاول إنقاذ باص طالبات وسط جريان السيول الطرفية شرق بريدة.