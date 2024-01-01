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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق من الثلاثاء وحتى الجمعة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا ورفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، من أمطار غزيرة بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة على لارياض وعدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

حالة مطرية متوقعة على الرياض و7 مناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينبه لاستمرار هطول أمطار من متوسطة لـ غزيرة على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة وعواصف رعدية وجريان للسيول وتساقط حبات البرد.

حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ، وذلك حسب النماذج العددية للطقس فمتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين.

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

ويأتي هذا في وقت سجّلت فيه محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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