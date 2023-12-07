10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024
صنفت وزارة المالية تسعة قطاعات ضمن الأعلى إنفاقًا في موازنة العام القادم 2024.
منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023
سجل الدعم المقدم حتى الربع الثالث ارتفاعًا بنحو 28%، ويتوقع أن يصل إجمالي الدعم في ميزانية المملكة لعام 2023، إلى نحو 184.3 مليار ريال.
الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، على أن من أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، هي أداة قياس الارتباط الوظيفي، لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله.
"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445
توفر وزارة الداخلية خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى إحدى المقرات التابعة للوزارة.
كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور
يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور، وفي خلال السطور التالية ستمكنك صحيفة "تواصل" من ذلك.
طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445
قامت وزارة الموارد البشرية، بالإعلان عن إصدار شهادة الخدمة منصة قوى، وذلك للأفراد العاملين بالقطاع الخاص، من أجل حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.
وثائق مسربة: مسؤولون أمريكيون التقوا كائنات فضائية
مر أكثر من 76 عامًا على ما بات يُعرف باسم "حادثة روزويل"، وهي حادثة مزعومة حول العثور على طبق طائر متحطم في منطقة "روزويل" بولاية تكساس الأمريكية في 8 يوليو عام 1947.
"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"
أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.
إذا كان ابنك مدمنًا للسوشيال ميديا.. كيف تحافظ على صحته العقلية؟
تعاني الكثير من الأسر من إفراط أبنائهم في استخدام الهاتف، وإدمانهم للسوشيال ميديا، وهو أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى مشاكل نفسية لا حصر لها مثل التوحد والانطواء بل والاكتئاب أحيانًا.
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