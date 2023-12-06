أخبار السعودية.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية ووقف الدعم السكني عن هؤلاء

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تنضم لميثاق الرصد الفضائي للمناخ
أعلنت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية انضمامها لميثاق الرصد الفضائي للمناخ الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).
أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين
أعلن برنامج سكني عن إتاحة 3060 أرضاً سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.
وقف صرف الدعم السكني عن المستفيد في 3 حالات
حدد برنامج سكني، ثلاث حالات يتم فيها وقف الدعم السكني عن المستفيد.
منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول تستمر حتى التاسعة مساءً.
"الفضلي": 200 مليون نخلة تنتج 9.7 ملايين طن من التمور سنويًا
قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، حيث تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ 1.5 مليون هكتار.
دعم ريف وحافز وعوائد الأصول العقارية.. هل يؤثر على حساب المواطن؟
قال حساب المواطن، إن دعم ريف لايؤثر على الاستحقاق المقدم من البرنامج، فيما اشترط الإفصاح عن الدخل المقدم من برنامج حافز ضمن بيانات المستفيدين.
تعرّف على الجنسيات الأكثر استقدامًا للعمالة المنزلية بالمملكة
أتاحت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، الاستقدام من أكثر من 20 جنسية مختلفة.
إحكام: الرد على إفادة طلبات التملك المرفوعة خلال 15 يومًا
أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) للمستفيدين، بالرد على الإفادات المرسله لهم عبر منصتها الرقمية إحكام.
شروط وطريقة ومواعيد التقديم بالوظائف العسكرية المتاحة
أعلنت وزارة الدفاع، عن استمرار التقديم للوظائف العسكرية والتجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1445هـ، من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
انتهز الفرصة.. وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مختلف التخصصات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات والاختبار التحريري لوظائفها
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن موعد المقابلات الشخصية والاختبار التحريري والعملي للمتقدمين على الوظائف التي سبق وأعلنت عنها الجامعة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
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