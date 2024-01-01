التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لعام 2024

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أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.

كما شمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات. اضافة اعلان

إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

وللاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة؛ يمكنكم الدخول على الرابط التالي ( من هنا):

معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تقويم الأداء الوظيفي من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للمدير بنظام فارس

ثم اختبار المفاضلة للترقية للمرتبة 13-12-11 عبر الدخول على موقع المركز الوطني "قياس" لحجز موعد الاختبار حسب مواعيد المركز، أو تحديد ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي

ثم التقديم على منصة "مسار" حسب المواعيد التي ستعلن لاحقًا.

وحددت تواريخ المفاصلة على النحو التالي:

المفاضلة الأولى - 29 فبراير المقبل

المفاضلة الثانية - 31 يوليو المقبل.