الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بناءً على ما رفعه ولي العهد..

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

خادم الحرمين
خادم الحرمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.اضافة اعلان

توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:


وجاءبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

اقرأ أيضا

تكليف المهندس عبدالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية بجازان

إحباط تهريب مواد مخدرة في جازان وعسير

الإطاحة بمحتال في الرياض قام بسرقة 2.4 مليون ريال

شاهد.. زهور الربيع تُزين جبال النوارية غرب مكة المكرمة

عاجل.. "التجارة" تستدعي آلاف المكيفات من ماركة شهيرة .. وتكشف السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الشورى 5:12 م الإثنين، 01 يناير 2024

مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم يثمن عالياً الدعم والمتابعة من القيادة الحكيمة

حساب المواطن 4:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة.. حساب المواطن يصرف 185 مليار ريال

حساب المواطن 1:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن

GA7zYPuXoAAw0Bk 12:08 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
6:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

"الزكاة والضريبة والجمارك" تصدر تقويمًا تفاعليًا للإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م

2024-01-01_17-26-20
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

هيئة تقويم التعليم
5:46 م الإثنين، 01 يناير 2024

تقويم التعليم: 4 فرص لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي والعام والتخصصي خلال 2024

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:10 م الإثنين، 01 يناير 2024

ردود فعل واسعة بعد تمديد حساب المواطن لعام كامل .. وأول تعليق للمتحدث الرسمي

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
9:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. 4 أيام.. تحذير من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

حساب المواطن
8:47 م الإثنين، 01 يناير 2024

بعد توجيه خادم الحرمين.. تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن

خادم الحرمين
8:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

سعد الخثلان
8:07 م الإثنين، 01 يناير 2024

اجتمعوا في مناسبة.. هل يجوز لهم إقامة صلاة الجماعة بمكانهم وعدم الذهاب للمسجد؟

الغربان
8:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. بعد دوران الأغنام والبط وتجمد الدجاج.. ماذا يعني تجمع الغربان قبل وقوع زلزال اليابان؟