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"سكني" يتيح نقل وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم

سكني1
برنامج "سكني"
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أعلن برنامج "سكني" عن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.اضافة اعلان

"سكني" يسمح بجدولة القرض العقاري المدعوم

وأكد على أنه سوف يتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.
جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل مع نقل المديونيه العقاريه يسقط الدعم السكني وهل فيه لعمر٧٥ سنه؟

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم

1ـ يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم العقاري المدعوم سعودي الجنسية.
2ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم أكثر من 20 عامًا وأقل كذلك من 70 عامًا.
3ـ يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن 5000 ريال سعودي.
4ـ لا يشترط امتلاك أرضي حتى يتم حصول المتقدم على الدعم العقاري.
5ـ يجب أن يكون اسم المتقدم ضمن قوائم المستحقين للدعم السكني الخاص بصندوق التنمية العقارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على القرض العقاري المدعوم

ـ خطاب تعريف من قبل جهة العمل.
ـ نسخة من بطاقة الموظف والعسكري حيث يجب من خلالها توضيح رتبته.
ـ كشف لراتب أخر 3 شهور مختومًا من البنك.
ـ نموذج طلب التمويل.
ـ شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل أو قسيمة بآخر راتب.
ـ نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول..
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