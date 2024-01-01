توضيح عاجل لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445

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أصدرت وزارة الحج العمرة اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد قتح التسجيل لحجاج الداخل 1445هـ.

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بيان عاجل بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل



موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445



وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "غكس"، أنه بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445، فعلى الجميع تجنّب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة.وأكدت أنه بشأن ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي فإنها تنوه بأنه لم يتم لاإعلان عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445، أو باقات الحج ونحو ذلك.وطالبت الوزارة بضرورة الاكتفاء بالمصادر الرسمية ففيها كل ما يهم عن رحلة الحج لهذا العام، مشددة أنه على الجميع أخذ المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة عل الإنترنت الاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.