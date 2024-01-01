توضيح عاجل لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445

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أصدرت وزارة الحج العمرة اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد قتح التسجيل لحجاج الداخل 1445هـ.
بيان
عاجل بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخلوأوضحت
في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "غكس"، أنه بشأن موعد فتح التسجيل
لحجاج الداخل 1445، فعلى الجميع تجنّب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة.
موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445وأكدت
أنه بشأن ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي فإنها تنوه بأنه لم يتم
لاإعلان عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445، أو باقات الحج ونحو ذلك.
وطالبت الوزارة بضرورة الاكتفاء بالمصادر الرسمية ففيها كل ما يهم عن رحلة الحج لهذا العام، مشددة أنه على الجميع أخذ المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة عل الإنترنت الاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.