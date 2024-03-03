أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة مع أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة



هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة



أمطار ورياح متربة على العديد من مناطق المملكة



أمطار وضباب ورياح متربة على 6 مناطق



رياح سطحية على 5 مناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وشرق الطائف وصولاً إلى عفيف وأقصى شمال المملكة.وأضاف أنه يتوقع أن يطرأ ارتفاع في الحرارة وعودة الدفء نسبيًا على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى، واعتدال في الأجواء نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.وأشار إلى هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة، أحيانًا شبه قوية على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.وأضاف أن هذه الحالة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.