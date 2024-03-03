الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

GHr8gn5WwAA82oa
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة مع أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

"الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وشرق الطائف وصولاً إلى عفيف وأقصى شمال المملكة.


هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أنه يتوقع أن يطرأ ارتفاع في الحرارة وعودة الدفء نسبيًا على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى، واعتدال في الأجواء نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.
وأشار إلى هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة، أحيانًا شبه قوية على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية.


أمطار ورياح متربة على العديد من مناطق المملكة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار وضباب ورياح متربة على 6 مناطق

وأضاف أن هذه الحالة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.


رياح سطحية على 5 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.

اقرأ أيضا

لحظات إيمانية.. شاهد أمطار الخير تتساقط صباحًا على الحرم المكي

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

مواقيت الصلاة الأحد 22 شعبان.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الساعة الـ 11 صباحاً

عاجل.. للطلاب والمعلمين.. موعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GHVBZ9pWkAEP8Qf 7:59 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

"الحصيني" يتوقع الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

GGzOEeMasAIzwuf 8:00 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

"الحصيني" يُحذّر من حالة ممطرة تستمر لأيام مع دفء بالأجواء بجميع المناطق

GGWR7_MX0AA0vAd 9:09 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة وأجواء باردة بمعظم المناطق

GGPWgY1W0AAi-Lh 8:10 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. "الحصيني" يُحذر سكان 10 مناطق من أمطار غزيرة وبرد شديد